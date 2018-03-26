Португалия: Ломаченко подарил свои перчатки Криштиану Роналду

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) подарил свои боксерские перчатки пятикратному обладателю «Золотого мяча» форварду «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом в своем Instagram сообщил менеджер украинца Эгис Климас:

«Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко».

Отметим, что Климас встретился с Роналду в Женеве, где сборная Португалии проведет товарищескую встручу против Нидерландов, пишет xsport.ua.