Португалия: лучшая компания по экспресс-доставке

Уже второй год подряд лучшей транспортной компанией в категории «экспресс-почта» в Португалии избрана Chronopost («Хронопост»). Потребители «поставили» перевозчику максимальный коэффициент удовлетворенности - 86%.

В целом, Chronopost набрал 8,38 балла в анализируемых категориях, при этом 10 - максимальное количество возможных очков в каждой категории. Намерение рекомендовать компанию было также самым высоким, с 4,73 пунктами из 5 возможных.

Chronopost Portugal имеет 13 станций - в гг. Вила-Реал, Порту, Гуарда, Визеу, Коимбра, Лейрия, Торреш-Новаш, Сан-Жоау-да-Талья, Лиссабон, Корройуш, Эвора, Фару и Фуншал - и собственный парк из 350 автомобилей доставки и 10 грузовых транспортных средств.

Компания обеспечивает работой 800 человек.