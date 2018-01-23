Португалия: лучшая компания по экспресс-доставке
Премия «Выбор потребителя» («Escolha do Consumidor») присуждается Consumer Choice - Центром оценки удовлетворенности потребителей.
Уже второй год подряд лучшей транспортной компанией в категории «экспресс-почта» в Португалии избрана Chronopost («Хронопост»). Потребители «поставили» перевозчику максимальный коэффициент удовлетворенности - 86%.
В целом, Chronopost набрал 8,38 балла в анализируемых категориях, при этом 10 - максимальное количество возможных очков в каждой категории. Намерение рекомендовать компанию было также самым высоким, с 4,73 пунктами из 5 возможных.
Chronopost Portugal имеет 13 станций - в гг. Вила-Реал, Порту, Гуарда, Визеу, Коимбра, Лейрия, Торреш-Новаш, Сан-Жоау-да-Талья, Лиссабон, Корройуш, Эвора, Фару и Фуншал - и собственный парк из 350 автомобилей доставки и 10 грузовых транспортных средств.
Компания обеспечивает работой 800 человек.