Португалия: лучший гол Роналду

Гол «ножницами» португальского форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду в ворота итальянского «Ювентуса» признан самым красивым в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2017/18. К такому мнению пришли технические наблюдатели Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Криштиану сотворил свой шедевр 3 апреля в Турине в первом четвертьфинальном матче с «Ювентусом» (3:0). Его бисиклете (удару через себя в падении) аплодировали стоя даже болельщики «Ювентуса». Португалец в той встрече отметился дублем, еще один гол забил Марсело, пишет newsru.com.

Технические наблюдатели назвали этот гол «невероятным примером техники и атлетизма», отмечает UEFA.com.

Второе место в рейтинге занял валлийский форвард «Реала» Гарет Бэйл, который также ударом «ножницами» забил победный гол в ворота английского «Ливерпуля» в финале турнира.

Третьим стал гол нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в ворота английского «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала.

Подводя итоги сезона, УЕФА также определил символическую сборную Лиги чемпионов из 18 футболистов. В нее попали сразу восемь игроков мадридского «Реала», выигравшего трофей третий раз подряд.

Команда выглядит следующим образом:

вратари - Кейлор Навас («Реал», Испания), Алисон Бекер («Рома», Италия);

защитники - Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все - «Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия);

полузащитники - Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос (все - «Реал»), Хамес Родригес («Бавария»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Англия);

нападающие - Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Мохаммед Салах (оба - «Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона», Испания), Криштиану Роналду («Реал»).