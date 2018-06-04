Португалия: лучший музей года

Понедельник, 04 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: лучший музей года

Португальская ассоциация музеологии (APOM) ежегодно выбирает лучший музей страны.

В 2018-м премией «Лучший музей года» был отмечен Металлургический музей Дуарте Феррейра (Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, MMDF) в Трамагале, Абрантеш.

В свою очередь, Национальный музей карет (Museu Nacional dos Coches, MNC) в Лиссабоне получил «особую отметку» в той же категории.

Церемония объявления победителей состоялась в MNC с участием президента APOM Жоау Нету, министра культуры Луиша Филипе Каштру Мендеш и Президента Республики Марселу Ребелу де Соуза.

Премия «Лучший музей года» является одной из основных наград, ежегодно присуждаемых APOM с 1997 года, в общей сложности, в 25 конкурсных категориях, таких как «Лучшая реставрация», «Лучший каталог, «Лучшая выставка», «Патронат», «Музейный проект» и др.

В этом году APOM получила 253 заявки от музейных учреждений, расположенных на континентальной части Португалии и в автономных регионах, а также на португальские выставочные проекты за рубежом.

MMDF, открытый в прошлом году, повествует о более чем столетней истории, начиная с того дня, как Эдуарду Дуарте Феррейра установил первую кузницу в 1879 году, и заканчивая закрытием Metalúrgica Duarte Ferreira, одной из ведущих металлургических предприятий Португалии, в 1997 году.

В 2017 году премии «Лучший музей года» был удостоен Музей денег (Museu do Dinheiro) в Лиссабоне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: NOS Primavera Sound

      В июне побывайте на фестивале NOS Primavera Sound, собирающем в Порту множество португальских и зарубежных исполнителей.

      Подробнее

    • Португалия: лучший музей года

      Португальская ассоциация музеологии (APOM) ежегодно выбирает лучший музей страны.

      Подробнее

    • В Сарагосе - самые дешевые пятизвездочные отели в Испании

      Исследование показало, что самые дешевые пятизвездочные отели Испании сконцентрированы в Сарагосе.

      Подробнее

    • Испанские сельские отели принимают биткоины

      В испанских сельских гостиницах появилась новая форма оплаты с помощью электронной валюты.

      Подробнее

    • Италия: «Ювентус» приобретет Левандовского в случае ухода Игуаина

      Руководство туринского «Ювентуса» намерено приобрести нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского в случае ухода из команды Гонсало Игуаина.

      Подробнее

    • Летние распродажи начинаются в Италии

      7 июля в Италии начинается сезон летних распродаж.

      Подробнее

    • Центр Парижа зачистили от беженцев

      Парижские полицейские ликвидировали два лагеря беженцев на территории столицы.

      Подробнее

    • Над Африкой взорвался астероид

      Астрономы зафиксировали астероид, который вошел в атмосферу Земли в субботу, 2 июня.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе