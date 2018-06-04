Португалия: лучший музей года

В 2018-м премией «Лучший музей года» был отмечен Металлургический музей Дуарте Феррейра (Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, MMDF) в Трамагале, Абрантеш.

В свою очередь, Национальный музей карет (Museu Nacional dos Coches, MNC) в Лиссабоне получил «особую отметку» в той же категории.

Церемония объявления победителей состоялась в MNC с участием президента APOM Жоау Нету, министра культуры Луиша Филипе Каштру Мендеш и Президента Республики Марселу Ребелу де Соуза.

Премия «Лучший музей года» является одной из основных наград, ежегодно присуждаемых APOM с 1997 года, в общей сложности, в 25 конкурсных категориях, таких как «Лучшая реставрация», «Лучший каталог, «Лучшая выставка», «Патронат», «Музейный проект» и др.

В этом году APOM получила 253 заявки от музейных учреждений, расположенных на континентальной части Португалии и в автономных регионах, а также на португальские выставочные проекты за рубежом.

MMDF, открытый в прошлом году, повествует о более чем столетней истории, начиная с того дня, как Эдуарду Дуарте Феррейра установил первую кузницу в 1879 году, и заканчивая закрытием Metalúrgica Duarte Ferreira, одной из ведущих металлургических предприятий Португалии, в 1997 году.

В 2017 году премии «Лучший музей года» был удостоен Музей денег (Museu do Dinheiro) в Лиссабоне.