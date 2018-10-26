Португалия: Луиш Фигу призвал «Реал» приобрести Азара
Бывший игрок «Реала» и экс-капитан сборной Португалии Луиш Фигу выразил надежду, что мадридский клуб подпишет нынешнего лидера «Челси» Эдена Азара.
– Без сомнения, советую «Реалу» приобрести Азара. Он великий игрок, один из лучших прямо сейчас. Думаю, что он хочет играть за «Реал». И кроме того, Азар один из немногих звездных игроков, кто не привязан к долгосрочному контракту, пишет news.sportbox.ru.
У «Реала» сейчас переходный год. За последние несколько лет Мадрид много выиграл, но в спорте вы не можете выигрывать все время, – сказал Фигу.
Азар в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии девять матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.
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