Португалия: Луиш Фигу призвал «Реал» приобрести Азара

– Без сомнения, советую «Реалу» приобрести Азара. Он великий игрок, один из лучших прямо сейчас. Думаю, что он хочет играть за «Реал». И кроме того, Азар один из немногих звездных игроков, кто не привязан к долгосрочному контракту, пишет news.sportbox.ru.

У «Реала» сейчас переходный год. За последние несколько лет Мадрид много выиграл, но в спорте вы не можете выигрывать все время, – сказал Фигу.

Азар в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии девять матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.