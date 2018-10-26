Португалия: Луиш Фигу призвал «Реал» приобрести Азара

Пятница, 26 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Луиш Фигу призвал «Реал» приобрести Азара

Бывший игрок «Реала» и экс-капитан сборной Португалии Луиш Фигу выразил надежду, что мадридский клуб подпишет нынешнего лидера «Челси» Эдена Азара.

– Без сомнения, советую «Реалу» приобрести Азара. Он великий игрок, один из лучших прямо сейчас. Думаю, что он хочет играть за «Реал». И кроме того, Азар один из немногих звездных игроков, кто не привязан к долгосрочному контракту, пишет news.sportbox.ru.

У «Реала» сейчас переходный год. За последние несколько лет Мадрид много выиграл, но в спорте вы не можете выигрывать все время, – сказал Фигу.

Азар в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии девять матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: международный фестиваль комиксов в Амадоре

      В ноябре город Амадора становится местом проведения международной встречи на тему рисованых историй.

      Подробнее

    • Португалия: Луиш Фигу призвал «Реал» приобрести Азара

      Бывший игрок «Реала» и экс-капитан сборной Португалии Луиш Фигу выразил надежду, что мадридский клуб подпишет нынешнего лидера «Челси» Эдена Азара.

      Подробнее

    • Испанская молодежь снимает на 40% меньше жилья

      На испанском рынке аренды жилья не прекращается рост цен, что сказывается на возможностях жителей страны, в особенности молодежи, снимать квартиры и дома.

      Подробнее

    • Испания – вторая в ЕС по долгосрочной безработице

      Испания заняла второе место в Европейском Союзе по уровню долгосрочной безработицы по итогам 2017 года.

      Подробнее

    • В Италии покажут спектакль Кончаловского "Вишневый сад"

      Театр имени Моссовета покажет спектакль "Вишневый сад" в постановке Андрея Кончаловского на гастролях в Венеции с 26 по 28 октября.

      Подробнее

    • В итальянских Альпах исчезло Голубое озеро

      В Италии исчезло знаменитое альпийское Голубое озеро.

      Подробнее

    • Названа самая богатая телеактриса

      Колумбийка София Вергара признана самой высокооплачиваемой актрисой сериалов по версии журнала Forbes.

      Подробнее

    • Умер Николай Караченцов

      В Москве умер актер Николай Караченцов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья