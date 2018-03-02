Португалия: «Лузитанский Маршрут»
Немецкий скульптор Роберт Шад, представляет выставку «Лузитанский Маршрут» в Крепости Валенсы и в Монастыре Санфинш (Convento de Sanfins).
Всего экспонируется 10 работ, распределенных между Крепостью и Монастырем, среди которых, прежде всего, можно оценить макет Высокого Креста святилища Фатимы, а также произведения Pokent 2012, Snofiot 2015, Skorn 2016, Ellerd 2012 и Penden 2016.
И уже во внутреннем пространстве Монастыря Санфинш можно познакомиться с такими работами скульптора, как Geot 2016, Fonke 2015, Mooh 2015 и Ponks 2016.
Время проведения: до 18 марта
Место проведения: Fortaleza de Valença e Convento de Sanfins, Valença