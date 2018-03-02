Португалия: «Лузитанский Маршрут»

Всего экспонируется 10 работ, распределенных между Крепостью и Монастырем, среди которых, прежде всего, можно оценить макет Высокого Креста святилища Фатимы, а также произведения Pokent 2012, Snofiot 2015, Skorn 2016, Ellerd 2012 и Penden 2016.

И уже во внутреннем пространстве Монастыря Санфинш можно познакомиться с такими работами скульптора, как Geot 2016, Fonke 2015, Mooh 2015 и Ponks 2016.

Время проведения: до 18 марта

Место проведения: Fortaleza de Valença e Convento de Sanfins, Valença