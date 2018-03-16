Португалия: малышей стало больше

Пятница, 16 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: малышей стало больше

Обнародованы данные Национальной программы ранней диагностики, известной также как «тест стопы».

«Тeste do pezinho» проводится с третьего дня жизни новорожденного посредством сбора капель крови с его ступни и позволяет диагностировать некоторые серьезные заболевания, которые клинически весьма трудно диагностировать в первые недели жизни и могут впоследствии вызвать умственную отсталость, тяжелые неврологические изменения, изменения печени или даже ситуации комы.

В первые два месяца текущего года были проведены 13.988 «testes do pezinho»: 7.789 в январе и 6.199 в феврале, что на 821 больше, чем за тот же период 2017 года (13.167).

Национальная программа ранней диагностики (Programa Nacional de Diagnóstico Precoce), координируемая Национальным институтом здравоохранения им. доктора Рикарду Жорже (INSA), охватывает практически случаи рождений в Португалии.

Наибольшее число рождений в первые два месяца зарегистрировано в Лиссабоне (4.062), за ним следуют Порту (2.542) и Брага (1.075). В свою очередь, Порталегре был округом районом с наименьшим количеством проведенных «testes do pezinho»: 108.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Парадоксы португальской армии

      Опубликованы данные отчета Центра социологических исследований.

      Подробнее

    • Португалия: малышей стало больше

      Обнародованы данные Национальной программы ранней диагностики, известной также как «тест стопы».

      Подробнее

    • Испания: новая смотровая площадка в Мадриде

      В центре Мадрида в апреле откроется новая смотровая площадка.

      Подробнее

    • Испания оштрафовала Facebook и WhatsApp

      Испанское агентство по защите данных (AEPD) оштрафовало Facebook и WhatsApp за нарушение закона о защите данных.

      Подробнее

    • Итальянская полиция задержала террориста по наводке ФБР

      Американцы обратили внимание на подозрительные публикации итальянца в соцсетях.

      Подробнее

    • Италия: в Неаполе обрушилось здание монастыря

      Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, разбирают завалы.

      Подробнее

    • Самый крупный в Европе кинопавильон построят на «Мосфильме»

      В павильоне предусмотрена специальная система звукоизоляции и гараж для ретроавтомобилей.

      Подробнее

    • В Китае построят рекордно высокий горизонтальный небоскреб

      «Лежачая» часть небоскреба расположится на высоте 250 м и будет включать в себя оранжереи, обзорную площадку и бассейн.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!