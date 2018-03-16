Португалия: малышей стало больше

«Тeste do pezinho» проводится с третьего дня жизни новорожденного посредством сбора капель крови с его ступни и позволяет диагностировать некоторые серьезные заболевания, которые клинически весьма трудно диагностировать в первые недели жизни и могут впоследствии вызвать умственную отсталость, тяжелые неврологические изменения, изменения печени или даже ситуации комы.

В первые два месяца текущего года были проведены 13.988 «testes do pezinho»: 7.789 в январе и 6.199 в феврале, что на 821 больше, чем за тот же период 2017 года (13.167).

Национальная программа ранней диагностики (Programa Nacional de Diagnóstico Precoce), координируемая Национальным институтом здравоохранения им. доктора Рикарду Жорже (INSA), охватывает практически случаи рождений в Португалии.

Наибольшее число рождений в первые два месяца зарегистрировано в Лиссабоне (4.062), за ним следуют Порту (2.542) и Брага (1.075). В свою очередь, Порталегре был округом районом с наименьшим количеством проведенных «testes do pezinho»: 108.