Португалия: Марку Силва может возглавить «Бенфику»

Как сообщает The Independent, после увольнения из «Уотфорда» 40-летний специалист имел варианты продолжения карьеры в Англии, но отказал как минимум одному клубу АПЛ. Португалец склоняется к тому, чтобы вернуться на родину, пишет championat.com.

Отмечается, что «Бенфика» уже обратилась к Марку Силве с предложением возглавить клуб в случае, если действующий наставник Руй Витория не сможет в этом сезоне завоевать титул чемпионата Португалии. В данный момент «Бенфика» находится в двух очках от лидирующего «Порту».