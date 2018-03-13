Португалия: Марку Силва может возглавить «Бенфику»

Вторник, 13 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Марку Силва может возглавить «Бенфику»

Бывший главный тренер «Халл Сити» и «Уотфорда» Марку Силва может в ближайшее время возглавить «Бенфику».

Как сообщает The Independent, после увольнения из «Уотфорда» 40-летний специалист имел варианты продолжения карьеры в Англии, но отказал как минимум одному клубу АПЛ. Португалец склоняется к тому, чтобы вернуться на родину, пишет championat.com.

Отмечается, что «Бенфика» уже обратилась к Марку Силве с предложением возглавить клуб в случае, если действующий наставник Руй Витория не сможет в этом сезоне завоевать титул чемпионата Португалии. В данный момент «Бенфика» находится в двух очках от лидирующего «Порту».

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