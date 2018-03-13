Португалия: машины для Африки

Они предназначались для африканского рынка.

В ходе расследования, начатого в 2017 году и возглавляемого DIAP Калдаш-да-Раинья, были изъяты шесть автомобилей среднего и элитного класса, которые были украдены в европейских странах и предназначались для африканского рынка.

При обысках на дому в регионе Лиссабона инспекторы PJ изъяли «различную документацию, связанную с незаконными расследованиями, и автомашину, помеченную для изъятия в шенгенском списке».

Также в Лейрии был задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в принадлежности к сети торговли ворованными автомобилями и таких преступлениях, как кражи и фальсификация документов, «тренер и владелец спортзала в одной из африканских стран, уже имеющий судимость за преступления вышеуказанного типа».

После судебного допроса к задержанному были применены такие меры пресечения, как запрет на выезд за границу, изъятие паспорта, а также еженедельная явка в полицейский участок по месту проживания.