Португалия: мать Роналду созналась в попытке избавиться от него

Среда, 23 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: мать Роналду созналась в попытке избавиться от него

Долорес Авейру, мать футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду, рассказала о том, что ее сын мог не появиться на свет.

«У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь. Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого», - написала Авейру в своей новой книге «Мужественная мать». В ней автор призывает женщин не совершать абортов.

Португалец выступает в составе мадридского «Реала» с 2009 года. В сезоне-2017/2018 Роналду забил 44 мяча в 43 матчах во всех турнирах.

Форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча». В 2016 году вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы, также он четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: мать Роналду созналась в попытке избавиться от него

      Долорес Авейру, мать футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду, рассказала о том, что ее сын мог не появиться на свет.

      Подробнее

    • Португалия: назван самый популярный спортсмен мира

      Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду назван самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведенного ESPN.

      Подробнее

    • Экс-министр труда Испании задержан за отмывание денег

      Гражданская гвардия задержала в Валенсии бывшего министра труда Испании и экс-главу региона Эдуардо Саплана по подозрению в отмывании капиталов.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде откроется первый в стране гамакодром

      По закону, все жители страны должны быть счастливы.

      Подробнее

    • Италия: в Риме из-за звонка о бомбе эвакуировали банк

      В среду, 23 мая, из-за анонимного звонка о бомбе эвакуировано отделение банка в центре Рима.

      Подробнее

    • Италия: самая большая в мире сфольятелла

      Самая большая в мире сфольятелла на площади Гарибальди Неаполя.

      Подробнее

    • Американка со сломанным черепом прошла три километра за помощью

      Американка сумела отбиться от медведя гризли и, несмотря на серьезные ранения, добраться по пересеченной местности до автомобиля и найти помощь.

      Подробнее

    • Американцы выселили 30-летнего безработного сына через суд

      В США родители в судебном порядке заставили 30-летнего безработного сына съехать из их дома.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе