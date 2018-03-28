Португалия: матч с Египтом стал для Роналду 900-м в карьере
Сборная Португалии в товарищеском матче сумела переиграть сборную Египта (2:1) - соперника сборной России по групповому этапу чемпионата мира-2018.
Для игрока европейской команды Криштиану Роналду эта встреча стала 900 в карьере, пишет bombardir.ru.
Отметим, что в этом матче представитель мадридского «Реала» отметился дублем в компенсированное время второго тайма.
Из этих 900 встреч 429 Роналду провел за «Реал».
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