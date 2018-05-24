Португалия: матч за Суперкубок УЕФА-2020 пройдет в Порту

Стадион «Драгау», на котором выступает португальский клуб «Порту» из одноименного города, примет в сезоне-2019/20 матч за Суперкубок УЕФА, сообщается в микроблоге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в четверг в Киеве. Матч пройдет летом 2020 года, пишет РИА Новости.