Португалия: матч за Суперкубок УЕФА-2020 пройдет в Порту
Стадион «Порту» примет матч за Суперкубок УЕФА в сезоне-2019/20.
Стадион «Драгау», на котором выступает португальский клуб «Порту» из одноименного города, примет в сезоне-2019/20 матч за Суперкубок УЕФА, сообщается в микроблоге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.
Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в четверг в Киеве. Матч пройдет летом 2020 года, пишет РИА Новости.
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