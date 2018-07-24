Португалия: медицинские тесты Роналду шокировали врачей

Вторник, 24 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: медицинские тесты Роналду шокировали врачей

Физические показатели Криштиану Роналду сравнимы с 20-летними футболистами.

В организме португальского спортсмена лишь 7% жира, хотя средний показатель футболистов 33-летнего возраста - 11%

Физическая форма 33-летнего португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнима с показателями 20-летних игроков. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста beIN Sports Маттео Бонетти.

В организме португальского спортсмена лишь 7% жира, хотя средний показатель футболистов 33-летнего возраста - 11%. Мышечная масса тела Роналду составляет 50% (при среднем показателе в 46%). Также сообщается, что игрок смог развить скорость 33,98 км/час на чемпионате мира в России, что является лучшим показателем на турнире.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля из испанского "Реала" за 100 млн евро. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2022 года, а годовой оклад футболиста составляет 30 млн евро.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. В его составе он стал двукратным чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Португалец также является лучшим бомбардиром в истории "Реала", на счету нападающего 451 гол в 438 играх. На чемпионате мира 2018 года португалец забил четыре гола в четырех матчах, пишет ТАСС.

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