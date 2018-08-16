Португалия: медовый фестиваль состоится, несмотря на плохой урожай

Четверг, 16 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: медовый фестиваль состоится, несмотря на плохой урожай

Ассоциация пчеловодов Серра-ду-Карамуло проведет очередной медовый фестиваль.

Праздник состоится, несмотря на то, что это был худший год производства с уменьшением на 80-90%.

По словам Исидру Феррейры, руководителя ассоциации муниципалитета Тондела, в такой печальный результат внесли свой вклад несколько факторов: сокращение числа растений-медоносов в связи с пожарами, обилие азиатских ос, наносящих вред популяции пчел, изменения климата с большими колебаниями температуры и длинными дождливыми периодами весной.

По его мнению, «в определенных районах страны преемственность пчеловодства находится под угрозой, поскольку в этой деятельности есть много трудностей и проблем».

Исидро Феррейра сказал, что «в то время, когда многое говорит о важности восстановления и динамизации сельской среды», следует помнить о роли пчеловодства.

«Пчеловодство сыграло решающую роль в борьбе с опустыниванием, для диверсификации использования лесов, сохранения биоразнообразия и увеличения сельскохозяйственного производства путем опыления», - сказал он.

Ассоциация решила провести XII медовую ярмарку в Карамуло 26 августа, учитывая, что «хотя нынешние обстоятельства не самые благоприятные, но само пчеловодство заслуживает внимания».

На фестивале будет представлена выставка меда и других продуктов пчеловодства, изделий народного промысла, региональных продуктов, а также региональная гастрономия, дегустация меда, детские и музыкальные развлечения.

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