Португалия: медсестры бастуют...

Это означает, что мера охватит всех медсестер и примет форму «полной остановки с покиданием рабочего места».

Акция протеста назначена на период с 13 по 17 августа включительно.

Напомним, что профсоюзные организации оспаривают отказ от заключения коллективного договора, который, в основном, включает категорию медсестры-специалиста, а также требуют разморозить возможность продвижения по карьерной лестнице, которое продолжается уже «13 лет и 7 месяцев».

Вместе с тем, организаторы забастовки гарантируют, что требуемые по закону минимальные услуги будут предоставляться.