Португалия: медсестры бастуют...
Независимый союз медсестер (SIPE) и профсоюз медсестер (SE) объявили о проведении всеобщей забастовки.
Это означает, что мера охватит всех медсестер и примет форму «полной остановки с покиданием рабочего места».
Акция протеста назначена на период с 13 по 17 августа включительно.
Напомним, что профсоюзные организации оспаривают отказ от заключения коллективного договора, который, в основном, включает категорию медсестры-специалиста, а также требуют разморозить возможность продвижения по карьерной лестнице, которое продолжается уже «13 лет и 7 месяцев».
Вместе с тем, организаторы забастовки гарантируют, что требуемые по закону минимальные услуги будут предоставляться.
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