Португалия: меньше пособий по безработице

Согласно представленной статистике, число бенефициаров пособий по безработице довольно значительно снизилось в годовом исчислении.

В августе с.г. таковых было 169.044 человека, что на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце, но на 8,9% меньше, чем в аналогичном месяце 2017 года.

В августе с.г. были назначены 137.653 новых пособия по безработице, что на 1,7% больше по сравнению с июлем 2018 года и на 8% (-12.026) меньше по сравнению с августом 2017 года.

Средний размер пособий по безработице в августе с.г. составил 492,41 евро, что на 1,1% больше, чем в июле, и на 5,8% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года.

Отмечается, что чрезвычайная мера поддержки долгосрочных безработных (desempregados de longa duração) в августе охватила 4.550 человек, что на 15,5% больше, чем в июле, что объясняется «сокращением гарантийного периода с 360 до 180 дней».

Эта мера заключается в назначении ежемесячной выплаты, равной 80% от суммы последнего полученного социального пособия по безработице (subsídio social de desemprego) в течение 180 дней.

Расходы на пособия безработице в августе сократились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 840,4 млн евро.