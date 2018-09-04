Португалия: Месси был удивлен, что Роналду покинул Реал
Форвард Барселоны Лионель Месси — об уходе Криштиану Роналду из мадридского Реала в Ювентус.
Этим летом Криштиану Роналду перебрался из мадридского Реала в Ювентус. Лидера Барселоны Лионеля Месси удивил этот переход.
"Уход Роналду сделал Реал чуточку слабее", — приводит слова Месси Marca.
"Теперь Ювентус – фаворит на победу в Лиге чемпионов. Приход Роналду делает и без того сильный состав туринцев еще сильнее", пишет football.ua.
"Я был удивлен решением Криштиану. Не ожидал, что он покинет Реал. Однако Ювентус – хороший клуб", — сказал Месси.
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