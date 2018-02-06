Португалия: месть бывшего

29-летняя британка Элли Чесселл стала жертвой кислотной атаки, которую оплатил ее бывший молодой человек. Перед тем как выплеснуть кислоту в лицо жертве, киллер принес ей извинения, сообщает The Sun.

Жительница Великобритании Элли Чесселл была атакована в Алгарве, Португалия, куда отправилась для встречи с мужчиной, с которым познакомилась в Интернете. Девушка не знала, что эта поездка подстроена ее бывшим парнем Калудио Гувейа, который нанял португальского преступника для нападения на нее.

Перед тем как вылить в лицо Элли кислоту, киллер произнес слово desculpe, что в переводе с португальского означает «извините» или «мне жаль».

«Сначала я думала, что меня облили мочой - жидкость показалась мне теплой, но я быстро поняла, что это кислота, потому что кожа начала гореть. Я поняла, что попала в ловушку, установленную моим бывшим бойфрендом», сказала Элли Чесселл.

В результате атаки у девушки оказалось обожжено 60 процентов тела - пострадали лицо, живот, руки и ноги. Интересно, что еще за месяц до нападения девушка обращалась в полицию из-за угроз и даже физического насилия со стороны бывшего парня, но тогда мужчину так и не задержали, пишет life.ru.

После кислотной атаки полиция наконец арестовала Калудио в Мадейре, сейчас он дожидается суда под стражей. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Удалось найти и исполнителя преступления - им оказался 44-летний Эдмундо Хелдер Родригес Фонсека, который в настоящий момент находится в Уганде - там он отбывает тюремный срок за торговлю героином. Сейчас власти Португалии добиваются экстрадиции преступника, чтобы заказчик и исполнитель атаки одновременно предстали перед судом.