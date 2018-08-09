Португалия: международная биеннале искусств

Четверг, 09 Август 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: международная биеннале искусств

В тихом спокойном городке Сервейра провинции Минью проходит Международная биеннале современного искусства.

В течение месяца с августа по сентябрь Вила-Нова-ди-Сервейра становится местом встреч и обмена опытом художников, работающих в разных стилях и направлениях современного искусства, таких как компьютерная графика и дизайн, гравюра, керамика, живопись и скульптура.

Программа биеннале включает тематические выставки по дизайну, а также выставки художников, оставивших свой след в истории современного искусства.

Время проведения: с 10 по 23 августа в Vila Nova de Cerveira

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: международная биеннале искусств

      В тихом спокойном городке Сервейра провинции Минью проходит Международная биеннале современного искусства.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду испугался Винисиуса?

      Страх перед 18-летним бразильцем назвали причиной ухода Роналду из «Реала».

      Подробнее

    • Испания: отели в Аликанте подешевели на 11%

      Во втором квартале 2018 года в гостиничном секторе Аликанте наблюдался спад цен на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что сделало отели провинции самыми дешевыми в Испании.

      Подробнее

    • 15 из 100 рабочих мест в Испании созданы в строительстве

      В Испании растет число рабочих мест и сокращается безработица.

      Подробнее

    • В Италии полиция взяла на абордаж судно с 20 тоннами гашиша

      На корабле нашли груз стоимостью 200 млн евро.

      Подробнее

    • В Италии туриста оштрафовали за собранный в бутылку песок

      Карабинеры на итальянском острове Сардиния оштрафовали туриста на тысячу евро за то, что тот собрал в бутылку пляжный песок.

      Подробнее

    • Доказан вред мобильных телефонов

      Ученые Университета Толидо в США выяснили, что голубой свет, который испускают экраны смартфонов ночью, вызывает потерю зрения.

      Подробнее

    • У жены Асада нашли рак

      Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, попала в больницу в Дамаске из-за онкологического заболевания.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda