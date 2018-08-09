Португалия: международная биеннале искусств

В течение месяца с августа по сентябрь Вила-Нова-ди-Сервейра становится местом встреч и обмена опытом художников, работающих в разных стилях и направлениях современного искусства, таких как компьютерная графика и дизайн, гравюра, керамика, живопись и скульптура.

Программа биеннале включает тематические выставки по дизайну, а также выставки художников, оставивших свой след в истории современного искусства.

Время проведения: с 10 по 23 августа в Vila Nova de Cerveira