Португалия: международная биеннале искусств
В тихом спокойном городке Сервейра провинции Минью проходит Международная биеннале современного искусства.
В сентябре Вила-Нова-ди-Сервейра становится местом встреч и обмена опытом художников, работающих в разных стилях и направлениях современного искусства, таких как компьютерная графика и дизайн, гравюра, керамика, живопись и скульптура.
Программа биеннале включает тематические выставки по дизайну, а также выставки художников, оставивших свой след в истории современного искусства.
Время проведения: до 23 сентября
Место проведения: Vila Nova de Cerveira
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!