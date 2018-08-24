Португалия: международная биеннале искусств

Пятница, 24 Август 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: международная биеннале искусств

В тихом спокойном городке Сервейра провинции Минью проходит Международная биеннале современного искусства.

В сентябре Вила-Нова-ди-Сервейра становится местом встреч и обмена опытом художников, работающих в разных стилях и направлениях современного искусства, таких как компьютерная графика и дизайн, гравюра, керамика, живопись и скульптура.

Программа биеннале включает тематические выставки по дизайну, а также выставки художников, оставивших свой след в истории современного искусства.

Время проведения: до 23 сентября

Место проведения: Vila Nova de Cerveira

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