Португалия: Международный фестиваль анимационного кино

Тогда Вам никак нельзя пропустить Синаниму – Международный фестиваль анимационного кино в Эшпинью, к югу от города Порту.

Это один из самых известных и авторитетных международных фестивалей, во время которого Вы сможете познакомиться с мировыми новинками в сфере анимационного кино.

Время проведения: с 12 по 18 ноября

Место проведения: Espinho