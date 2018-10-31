Португалия: Международный фестиваль анимационного кино
Вы любите анимационное кино?
Тогда Вам никак нельзя пропустить Синаниму – Международный фестиваль анимационного кино в Эшпинью, к югу от города Порту.
Это один из самых известных и авторитетных международных фестивалей, во время которого Вы сможете познакомиться с мировыми новинками в сфере анимационного кино.
Время проведения: с 12 по 18 ноября
Место проведения: Espinho
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