Португалия: международный фестиваль комиксов в Амадоре

В разных местах муниципалитета Амадора (совсем близко от Лиссабона) проводятся выставки посредством которых фестиваль популяризирует рисованые истории. Это крупнейший фестиваль на данную тему в Португалии и один из наиболее признанных на международном уровне.

Программа фестиваля «Amadora BD», проходящего с участием многих отечественных и зарубежных авторов, помимо комиксов и карикатур включает показ мультфильмов, книжную ярмарку и множество мероприятий для детей и молодежи.

Время проведения: до 11 ноября

Место проведения: Forum Luís de Camões - Brandoa, Amadora