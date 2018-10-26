Португалия: международный фестиваль комиксов в Амадоре
В ноябре город Амадора становится местом проведения международной встречи на тему рисованых историй.
В разных местах муниципалитета Амадора (совсем близко от Лиссабона) проводятся выставки посредством которых фестиваль популяризирует рисованые истории. Это крупнейший фестиваль на данную тему в Португалии и один из наиболее признанных на международном уровне.
Программа фестиваля «Amadora BD», проходящего с участием многих отечественных и зарубежных авторов, помимо комиксов и карикатур включает показ мультфильмов, книжную ярмарку и множество мероприятий для детей и молодежи.
Время проведения: до 11 ноября
Место проведения: Forum Luís de Camões - Brandoa, Amadora
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