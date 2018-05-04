Португалия: международный кинофестиваль на Мадейре

Пятница, 04 Май 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: международный кинофестиваль на Мадейре

Концепцию Международного фестиваля кино на Мадейре навеяла природа этого гористого архипелага.

Основные темы форума независимых кинематографистов - экология, красота природы, образование, сохранение культурного и исторического наследия.

Несмотря на свою молодость (фестиваль проводится с 2010 года), он уже стал престижным мероприятием в среде европейских деятелей кино, ежегодно привозящих на суд зрителей свои новые фильмы. За несколько лет проведения фестиваль на Мадейре из небольшого локального конкурса, интересного только узкому кругу любителей экологического кино, вырос в популярный кинофорум, который посещают известные режиссеры и актеры. Его разнообразная программа сочетает в себе кинопросмотры, концерты, лекции, семинары и творческие встречи с авторами фильмов, привлекая тысячи искушенных зрителей с континента своей неповторимой и уютной атмосферой.

Время проведения: с 14 по 25 мая

Место проведения: Madeira

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