Португалия: Minipreço Express - новая концепция

Понедельник, 26 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Minipreço Express - новая концепция

Магазины Minipreço с фирменными товарами испанской группы Dia уже давно полюбились жителям Португалии.

И вдвойне приятно, что торговля товарами популярного бюджетного бренда будет расширяться.

Dia объявила, что планирует инвестировать в Португалию в этом году более 25 млн евро на реконструкцию более 100 магазинов и открытые новых.

Группа намерена сделать ставки на магазины поблизости (т.н. lojas de proximidade) и готовится расширить концепцию магазина Minipreço Express, пилотный проект которого разрабатывался в Лиссабоне.

Уже на этой неделе в столице будут открыты еще пять магазинов (таким образом, общее количество магазинов в Лиссабоне достигнет шести) и еще один - в Кашкайше.

Аманду Санчес, исполнительный директор группы Dia в Португалии, не уточнил, сколько Minipreço Express появится по всей стране, добавив, однако, что «мы будем расширяться в Большом Лиссабоне и Порту, а также в сельских районах».

Также представитель Dia на португальском рынка не исключает «внедрение в Португалии концепции Go - магазинов на автозаправочных станциях, аналогичных тем, что уже есть в Испании». «В Испании у нас налажены партнерские отношения с BP, Shell, Cepsa, Repsol и независимыми операторами. То же самое можно сделать в Португалии», - уверен Аманду Санчес.

Также в этом году в Португалии должна появиться онлайн-торговля Dia.

Группа намерена стать лидером в онлайн-торговле продуктами питания в Испании, где она завершила 2017 год с 10%-ной долей на рынке и доходами 58 млн евро. Цель Dia состоит в том, чтобы к 2020 году достичь дохода в 120 млн евро. «Для этого группа намерена расширить онлайн-присутствие во всех столицах округов в Испании и на других рынках, где она присутствует, включая Португалию, уже в 2018 году», - рассказал Рикардо Куррас, заместитель директора Dia. Сегодня электронным приложением группы Dia пользуются около 800 тысяч человек, и цель - увеличить число в четыре раза уже в этом году.

По словам Рикардо Куррас, «на конец 2017 года группа Dia имела в Португалии 630 магазинов, из которых 333 - собственные и 297 - работающие по системе франчайзинга. Сегодня непосредственно группа Dia обеспечивает работой в Португалии 3.900 человек, более 1.950 сотрудников работают во франчайзинговых магазинах. И зарабатывают они неплохо. «Средняя зарплата наших работников в Португалии явно выше минимальной в стране», - заверил представитель Dia.

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