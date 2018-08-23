Португалия: министерству сельского хозяйства - 100 лет

Министерство сельского хозяйства было создано из-за трудностей, созданных Первой мировой войной.

В 1918 году Европа была опустошена битвами первой мировой войны, которые унесли миллионы жизней, разрушили города и сельскохозяйственные угодья.

Португалия не была исключением, и правительство Сидонио Паиша осознало, что выход из кризиса лежит в сфере сельского хозяйства.

Так родилось министерство. Оно было создано для обучения сельскому хозяйству, для содействия развитию животноводческой и лесной промышленности.

В честь 100-летия министерства Управление планирования, политики и генеральной администрации запустило фильм «Министерство сельского хозяйства - 100 лет на службе Португалии», в котором рассказывается история века португальской сельскохозяйственной политики.