Португалия: молодые специалисты - на «урженсии»
Президент Республики подписал закон, который определяет правовой режим медицинской интернатуры.
Согласно документу, выпускники медицинских вузов, проходящие стажировку (интерны), могут работать в службе неотложной помощи (serviço de urgência) максимум 12 часов в неделю.
Как отметил заместитель госсекретаря по вопросам здравоохранения Фернанду Араужу, «ранее у лиц, проходящих подготовку в интернатуре, не было ограничений во времени, в течение которого они могли работать в serviço de urgência. Закон, подписанный Марселу Ребелу де Соуза, призван избежать чрезмерного использования интернов в serviço de urgência».
Введеннное изменение некоторым образом уравнивает интернов и врачей-специалистов, у которых уже есть предел часов, выполняемых в службе неотложной помощи.
Глава Коллегии врачей Мигель Гимарайш ранее осудил «незаконную эксплуатацию» интернов в некоторых больницах, которые принимают пацентов в «неотложке» одни, что «совершенно незаконно».
Интернатура (Internato Médico) - обязательная форма последипломного (послевузовского) профессионального образования (formação pós-graduada) для лиц, освоивших образовательные программы высшего медицинского образования.
Осуществляется с целью совершенствования теоретических знаний и практических навыков выпускников высших медицинских образовательных учреждений, повышения степени их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности по избранной специальности.
Лица, проходящие подготовку в интернатуре, являются интернами (internos).
Интернатура позволяет молодым специалистам занимать соответствующие должности в учреждениях здравоохранения государственной и частной системы здравоохранения.