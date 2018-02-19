Португалия: молодые специалисты - на «урженсии»

Понедельник, 19 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: молодые специалисты - на «урженсии»

Президент Республики подписал закон, который определяет правовой режим медицинской интернатуры.

Согласно документу, выпускники медицинских вузов, проходящие стажировку (интерны), могут работать в службе неотложной помощи (serviço de urgência) максимум 12 часов в неделю.

Как отметил заместитель госсекретаря по вопросам здравоохранения Фернанду Араужу, «ранее у лиц, проходящих подготовку в интернатуре, не было ограничений во времени, в течение которого они могли работать в serviço de urgência. Закон, подписанный Марселу Ребелу де Соуза, призван избежать чрезмерного использования интернов в serviço de urgência».

Введеннное изменение некоторым образом уравнивает интернов и врачей-специалистов, у которых уже есть предел часов, выполняемых в службе неотложной помощи.

Глава Коллегии врачей Мигель Гимарайш ранее осудил «незаконную эксплуатацию» интернов в некоторых больницах, которые принимают пацентов в «неотложке» одни, что «совершенно незаконно».

 Интернатура (Internato Médico) - обязательная форма последипломного (послевузовского) профессионального образования (formação pós-graduada) для лиц, освоивших образовательные программы высшего медицинского образования.

Осуществляется с целью совершенствования теоретических знаний и практических навыков выпускников высших медицинских образовательных учреждений, повышения степени их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности по избранной специальности.

Лица, проходящие подготовку в интернатуре, являются интернами (internos).

Интернатура позволяет молодым специалистам занимать соответствующие должности в учреждениях здравоохранения государственной и частной системы здравоохранения.

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