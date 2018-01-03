Португалия: мошенничество по телефону

Пенсионеров приглашали по телефону для бесплатной консультации, а затем вынуждали приобретать в помещениях клиники, зарегистрированной под названием Parallel Relax, медицинские процедуры и различные «чудесные» медицинские устройства, стоимость которых могла доходить 20 тыс. евро.

Один из офисов находился на Салданье, в центре Лиссабона и в нескольких метрах от штаб-квартиры PJ, а другой - в жилом здании в центре Алжеша, Оэйраш. На дверном звонке значилось: «Centro de terapias e medicinas complementares!.

Пока что PJ идентифицировала 30 жертв - все они пенсионеры, но власти считают, что это число может увеличиться, поскольку офисы работали восемь часов в день, пять дней в неделю.

Сотрудники Call-центра - установлено, что некоторые из них не знали о схеме - имели опросник с вопросами и осуществляли случайный поиск «клиентов» по телефонным справочникам.

Идеальной «мишенью» были пожилые люди старше 65 лет и с проблемами с костями и суставами, поскольку предлагаемые электростимуляторы обещали «чудесное» излечение этих проблем со здоровьем. Жертвам предлагали бесплатную первую консультацию, чтобы попытаться «навязать» устройства.

В помещениях фальшивые терапевты «ходили в белых халатах», что увеличивало доверие среди пользователей.

Электростимуляторы - это устройства, которые предлагаются для продажи на рынке и стоят от 80 до 100 евро. Однако в помещениях клиники они продавались за 1000-2500 евро. «В одном случае за электростимулятор даже попросили 20 тыс. евро, но жертва поняла, что стоимость была преувеличена и отказалась платить», - поясняет источник PJ.