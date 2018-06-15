Португалия: мошенничество с арендой

Согласно ей, в г. Баталья задержаны супруги по подозрению в совершении 28 уголовных преступлений с формулировкой «квалифицированное мошенничество».

Как говорится в сообщении, «они сделали эту незаконную деятельность образом жизни».

В период с декабря 2012-года по декабрь 2017 года пара размещала в интернете объявления об аренде недвижимости, «предоставляя фотографии квартир и отправляя по электронной почте информацию, запрошенную заинтересованными сторонами, тем самым создавая доверие к своей работе».

Затем обвиняемые «требовали перевести на принадлежащий им банковский счет сумму в размере от 25 до 640 евро в качестве залога за заключение договора аренды - и пропадали».

Теперь супруги ожидают судебного процесса в КПЗ.