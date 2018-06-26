Португалия: мошенничество с банковскими переводами

В ней PJ предупредила бизнес-сообщество о случаях мошенничества и компьютерной фальсификации и призвала предпринимателей проявлять большую осторожность при осуществлении платежей поставщикам посредством международных банковских переводов.

По данным PJ, в последнее время наблюдается значительное увеличение числа этих ситуаций в различных районах страны. Полиция начала расследование по поводу «присвоения, в массовом порядке, сумм, уплаченных через международные банковские переводы, совершаемые через интернет национальными коммерческими компаниями - импортерами товаров».

«В ходе контактов, осуществляемых в рамках коммерческих отношений, по электронной почте приходят сообщения, в которые указывается IBAN банковского счета, отличный от тех, которые обычно используются для платежей, под разными предлогами для этого изменения, что приводит к переводам, как правило, больших количеств денежных средств, на счета, не принадлежащих поставщикам, что вызывает большие потери», - говорится в сообщении PJ.

Что касается способа совершения данной преступной деятельности, PJ поясняет, что «подозреваемые перехватывали переписку между предприятиями-партнерами и создавали электронные адреса, подобные тем, которые обычно использовались, и «вклиниваясь» в сообщения, выдавая себя за реальных поставщиков, и указывали новые IBAN получателей платежей».

Таким образом, во избежание дальнейших случаев мошенничества PJ советует предпринимателям, использующим платежи за границу, посредством банковских переводов, удостовериться, что IBAN действительно принадлежит «адресату».

Согласно PJ, запрос на подтверждение может быть сделан альтернативными электронной почте средствами, в частности, по телефону или по факсу, при контакте с уже известными представителями компаний-поставщиков.