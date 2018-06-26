Португалия: мошенничество с банковскими переводами

Вторник, 26 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: мошенничество с банковскими переводами

Уголовная полиция (PJ) опубликовала важную информацию.

В ней PJ предупредила бизнес-сообщество о случаях мошенничества и компьютерной фальсификации и призвала предпринимателей проявлять большую осторожность при осуществлении платежей поставщикам посредством международных банковских переводов.

По данным PJ, в последнее время наблюдается значительное увеличение числа этих ситуаций в различных районах страны. Полиция начала расследование по поводу «присвоения, в массовом порядке, сумм, уплаченных через международные банковские переводы, совершаемые через интернет национальными коммерческими компаниями - импортерами товаров».

«В ходе контактов, осуществляемых в рамках коммерческих отношений, по электронной почте приходят сообщения, в которые указывается IBAN банковского счета, отличный от тех, которые обычно используются для платежей, под разными предлогами для этого изменения, что приводит к переводам, как правило, больших количеств денежных средств, на счета, не принадлежащих поставщикам, что вызывает большие потери», - говорится в сообщении PJ.

Что касается способа совершения данной преступной деятельности, PJ поясняет, что «подозреваемые перехватывали переписку между предприятиями-партнерами и создавали электронные адреса, подобные тем, которые обычно использовались, и «вклиниваясь» в сообщения, выдавая себя за реальных поставщиков, и указывали новые IBAN получателей платежей».

Таким образом, во избежание дальнейших случаев мошенничества PJ советует предпринимателям, использующим платежи за границу, посредством банковских переводов, удостовериться, что IBAN действительно принадлежит «адресату».

Согласно PJ, запрос на подтверждение может быть сделан альтернативными электронной почте средствами, в частности, по телефону или по факсу, при контакте с уже известными представителями компаний-поставщиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: мошенничество с банковскими переводами

      Уголовная полиция (PJ) опубликовала важную информацию.

      Подробнее

    • Роналду: «Цель выполнена. Вперед, Португалия»

      Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

      Подробнее

    • Численность населения Испании увеличилась за счет иммигрантов

      Увеличение второй год подряд иммиграционного потока в Испанию привело к росту численности населения страны.

      Подробнее

    • Испания: правительство Педро Санчеса готовится узаконить эвтаназию

      В первых числах мая партия PSOE вынесла предложение об утверждении на законодательном уровне права на эвтаназию.

      Подробнее

    • В итальянской моцарелле обнаружили иглы

      Почти четыре тысячи упаковок моцареллы флорентийского производства будут изъяты из итальянских супермаркетов.

       

      Подробнее

    • Итальянку сочли слишком старой для домогательств

      В Италии прокуроры перестали расследовать дело о домогательствах в отношении спортивного чиновника, посчитав, что его жертва «слишком старая» для приставаний.

      Подробнее

    • Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном

      Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе», поздравила своего 21-летнего сына Сэмюэла, который родился Самантой, с окончанием колледжа.

      Подробнее

    • Трамп отказался от советов главы Пентагона

      Президент США Дональд Трамп больше не прислушивается к мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda