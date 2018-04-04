Португалия: Мост Васко да Гама не оправдал ожиданий

Согласно им, спустя 20 лет после открытия Мост Васко да Гама, связывающий Лиссабон с городами-спутниками Алкошете и Монтижу, не выполнил свою основную цель - разгрузить Мост 25 апреля, расположенный южнее. И это несмотря на постоянное увеличение среднесуточного трафика в последние годы (с 2014 по 2017 годы).

По данным IMT, в 2013 году среднесуточный трафик (Tráfego Médio Diário Anual, TMDA) на Мосту Васко да Гама составлял 53.443 автомобиля, а на Мосту 25 апреля - 136.263 автомобиля.

В прошлом году TMDA на Мосту Васко да Гама составлял 62.435 автомобилей, а на Мосту 25 апреля - 144.930 автомобилей в день. Эти цифры значительно отстают от того, что ожидалось 15 лет назад, когда исследования указывали на «естественный исход» 15% трафика с Моста 25 апреля на Мост Васко да Гама - при условии одинаковой платы за проезд (portagem).

Что касается стоимости платы за проезд (portagem), то в 1998 году на Мосту Васко да Гама водители легковых автомобилей (класс 1) платили 320 эскудо (1,60 евро). Двадцать лет спустя стоимость выросла на 1,20 евро, до 2,80 евро.

В свою очередь, в год открытия (1998) проезд по мосту для транспортных средств класса 2 обходился в 780 эскудо (3,90 евро), класса 3 - в 1.180 эскудо (5,90 евро), класса 4 - в 1.530 эскудо (7,65 евро). Сегодня эти значения выросли, соответственно, до 6,35 евро, 9,35 евро и 12 евро.

Мост Васко да Гама протяженностью 17,2 км был открыт 29 марта 1998 г. В целом инвестиции в строительство составили 897,8 млн евро, при этом 319 млн евро было выделено из Фонда ЕС, 299 млн евро - получено по кредиту Европейского инвестиционного банка и еще около 50 млн евро - от сборов за проезд по Мосту 25 апреля.

Сегодня через Мост Васко да Гама ежедневно проезжают более 62 тысяч автомобилей. По некоторым исследованиям, к 2020 году трафик должен составить около 132 тысяч автомобилей в день.