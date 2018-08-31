Португалия: моторфестиваль в Карамулу

Помимо гонок по склонам Карамулу на Приз Катерхем в рамках фестиваля будут организованы Ралли Лузу-Карамулу и Пробег Визеу-Карамулу. Будут проведены также парады коллекционных автомобилей. Чтобы лучше познакомиться с миром машин, побывайте на автомобильной выставке в Павильоне Мултиузуш или осмотрите коллекцию автомобилей, мотоциклов, велосипедов и миниатюрных моделей в музее Карамулу, участвующем в организации фестиваля.

Воспользуйтесь возможностью полюбоваться пейзажами горной цепи Карамулу, одном из лучших мест в Португалии для активного отдыха.

Время проведения: с 7 по 9 сентября

Место проведения: Caramulo