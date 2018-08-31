Португалия: моторфестиваль в Карамулу
Вы вернетесь на несколько десятилетий в прошлое, если побываете на фестивале, который собирает в сентябре на улицах Карамулу классические и спортивные автомобили и мотоциклы прошлых лет.
Помимо гонок по склонам Карамулу на Приз Катерхем в рамках фестиваля будут организованы Ралли Лузу-Карамулу и Пробег Визеу-Карамулу. Будут проведены также парады коллекционных автомобилей. Чтобы лучше познакомиться с миром машин, побывайте на автомобильной выставке в Павильоне Мултиузуш или осмотрите коллекцию автомобилей, мотоциклов, велосипедов и миниатюрных моделей в музее Карамулу, участвующем в организации фестиваля.
Воспользуйтесь возможностью полюбоваться пейзажами горной цепи Карамулу, одном из лучших мест в Португалии для активного отдыха.
Время проведения: с 7 по 9 сентября
Место проведения: Caramulo
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