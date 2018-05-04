Португалия: «мумия» из Майи

Сигнал поступил в 13:52. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили в доме по улице José Régio «мумифицированное тело», что указывает на то, что «человек будет мертв в течение нескольких лет». Расследование ведет Polícia Judiciária.

Похожий случай произошел в Алваладе, Лиссабон. Мужчина жил 15 дней дома с трупом своей 87-летней матери, который находился в гостиной. Соседи почувствовали неприятный резкий запах, шедший из квартиры, и позвонили в PSP.

Когда власти прибыли на место, труп находился в комнате уже в состоянии сильного разложения.

Согласно источнику в PSP, сын пожилой женщины, которому около 60 лет, страдал психическим заболеванием.