Португалия: музыкальный фестиваль в Крату

Крупный опен-эйр фестиваль с участием международных звезд первой величины состоится в небольшом старинном поселке Крату в 170 км от столичного Лиссабона. Начав в 2006 году, как часть культурной программы праздника ремесел и искусств, традиционно проходившего в Крату в конце лета, он смог войти в число главных португальских фестивалей на открытом воздухе и привлечь внимание десятков тысяч туристов.

Афиша Festival do Crato условно делится на две части - дневную и вечернюю. В первую входят концерты фольклорной, камерной и легкой поп-музыки. Вторая - и самая популярная - проходит в форме большой опен-эйр вечеринки, гвоздем которой ежегодно становится выступление иностранного хедлайнера-знаменитости. В числе последних за прошедшие сезоны отметились такие известные исполнители, как Guano Apes, Kaiser Chiefs, Inner Circle, Richie Campbell, Skunk Anansie и Gotan Project.

Однодневный билет на фестиваль в Крату стоит 10-12 евро.

Место проведения: Crato

Время проведения: с 22 по 25 августа