Португалия: на дорогах погибли более 80 человек

Согласно им, в первые два месяца года текущего года в результате ДТП на португальских дорогах погибли 83 человека, что на девять больше, чем за тот же период 2017 года.

Также ANSR, который собирает данные, предоставленные PSP и GNR, указывает, что в январе и феврале с.г. произошли 20 тыс. 33 ДТП, что на 130 больше, чем в те же месяцы 2017 года.

Сетубал - это район, в котором в этом году зафиксировано больше всего смертельных исходов - 18, далее следуют округа Порту (11), Лиссабон (9) и Брага (8).

В свою очередь, в округе Порталегре с начала года не было зарегистрировано ни одного случая смерти в ДТП.

Отметим, что данные ANSR относительно летальных исходов касаются случаев, когда смерть наступила на месте происшествия или по дороге в больницу.

ANSR также указывает, что в первые два месяца текущего года незначительные травмы получили 5.846 человек, что на 20 больше, чем в январе и феврале 2017 года, а серьезные телесные повреждения - 233 человека, что на 31 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.