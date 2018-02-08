Португалия: на карнавал - на поезде

Четверг, 08 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: на карнавал - на поезде

Если вы всегда хотели посетить два знаменитых португальских карнавала, то в этом году у вас есть еще один стимул для этого.

В дни 11 и 13 февраля, когда в Оваре (Ovar) и Эстарреже (Estarreja) пройдут праздничные карнавальные шествия, можно будет посетить эти два города и вернуться обратно всего за... 2 евро. Спешите: билеты на поезд компании CP по этой специальной цене можно приобрести только до 11 февраля!

Эта специальная цена действительна для любого места отправления/ назначения на линиях Брага, Гимарайш, Каиде/ Марку и Авейру, а также на сети пригородных поездов Порту, которые имеют пунктами назначения Овар, Эстаррежу или Вила-Нова-де-Фамаликау.

CP также запустит специальные поезда, которые будут циркулировать на линиях Авейру и Брага в ночь с 12 на 13 февраля, чтобы перевезти пассажиров на «Магическую ночь» и обратно в Оваре и «Карнавальную ночь» в Фамаликау.

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