Португалия: на Маржинале автомобиль упал в море

На повороте между госпиталем Жозе Алмейда и пляжем Каркавелуш столкнулись два легковых автомобиля, следовавших в противоположных направлениях.

При этом автомобиль, следовавший в направлении Лиссабон-Кашкайш, преодолел бетонное заграждение и упал в море на прибрежные скалы. К счастью, 22-летний водитель и находившиеся в салоне двое детей - 8 и 10 лет - получили незначительные травмы и были доставлены в госпиталь.