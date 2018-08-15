Португалия: на незаконных гонках изъято 19 автомобилей

12 августа территориальное командование GNR Визеу провело специальную операцию по предупреждению преступности в районе сервисной зоны Тейваш на А25.

Это место известно тем, что там совершают незаконные гонки на мотоциклах и автомобилях.

В ходе операции было проверено около 80 транспортных средств, 71 получили предписания, а 19 автомобилей были изъяты из-за изменений в их конструктивных и функциональных характеристиках.

Два человека были арестованы за вождение под воздействием алкоголя, зафиксированы 67 случаев нарушения правил дорожного движения.