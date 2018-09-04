Португалия: на поиски замков (The Castles Quest)

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: на поиски замков (The Castles Quest)

Отправляйтесь покорять деревни, средневековые замки и крепости в составе участников велопохода на горных велосипедах (btt).

В этом велопутешествии велосипедисты смогут принять участие индивидуально или в составе группы от двух до четырех человек. Велопоход осуществляется полностью за счет собственных ресурсов (самодеятельное путешествие), т.е. участник за свой счет и на свой страх и риск участвует в мероприятии, организованном с применением концепции и философии BIKEPACKING (длительное велопутешествие).

Велопоход «На поиски замков» (Castles Quest) может быть выполнен за восемь дней (с 15 по 23 сентября), с преодолением общей дистанции около 600 км, или за два дня (22 и 23 сентября), с протяженностью маршрута 329 км. В обоих случаях задача остается одной и той же: пройти большое количество километров по местам, представляющим огромное историческое значение, придерживаясь принципа полной автономии. Историческая деревня Линьяреш-да-Бейра (Linhares da Beira) станет точкой отправления и прибытия для обоих вариантов велопохода.

Предстоящий маршрут обозначен на территории (с помощью постоянных условных знаков) и входит в состав прекрасного пути - GR22, соединяющего 12 исторических деревень Португалии: Сортелья (Sortelha), Каштелу-Менду (Castelo Mendo), Алмейда (Almeida), Каштелу-Родригу (Castelo Rodrigo), Мариалва (Marialva), Транкозу (Trancoso), Линьяреш-да-Бэйра (Linhares da Beira), Пиодан (Piódão), Каштелу-Нову (Castelo Novo), Иданья-а-Велья (Idanha-a-Velha), Монсанту (Monsanto) и Бельмонте (Belmonte).

Время проведения: с 15 по 23 сентября

Место проведения: Linhares da Beira

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