Португалия: на работу - в Pingo Doce

Уже прошли первые два ярмарки вакансий - в Алмансиле и Албуфейре, 27 марта и 3 апреля, соответственно. Следующая пройдет 12 апреля в Лагуше.

В целом Pingo Doce намерен принять на работу около 400 сотрудников для своих 28 магазинов и склада (в Алгош) в регионе Алгарве.

Заинтересованные кандидаты могут также подать заявку на веб-сайте Pingo Doce, в разделе recrutamento, где предлагаются вакансии и в других зонах Португалии.