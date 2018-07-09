Португалия: на скамье подсудимых...

Начато расследование, которое возглавляют прокуратура и Департамент по расследований и уголовным делам (DIAP) Лейрии. «Речь идет о фактах, которые могут подпадать под преступления с формулировками «убийство по небрежности» и «нанесение телесных повреждений по небрежности». Согласно прокуратуре, «расследование находится на продвинутой стадии и уже проведены многочисленные шаги, в частности, экспертного характера, и заслушаны более двух сотен свидетелей».

Обвиняемыми признаны 16 человек. В их числе - представители власти (нынешние и бывшие), муниципальные чиновники, сотрудники Службы гражданской обороны, сотрудники частных компаний. Согласно информации, предоставленной прокуратурой на своем веб-сайте, «все обвиняемые являются физическими лицами».

Одним из первых, кого признали обвиняемым в декабре 2017 года, был командующий пожарных-добровольцев Антониу Арнаут и Мариу Серол, 2-й оперативный окружной командующий.

Другой обвиняемый - Сержиу Гомеш, который в момент, когда произошел пожар, был окружным оперативным командиром и в настоящее время является заместителем национальных операций в Национальном управлении гражданской обороны.

Также среди обвиняемых - нынешний мэр Фигейрó-дуж-Виньюш Жорже Абреу, бывший мэр Каштанейра-де-Пера Фернанду Лопеш и бывший советник муниципалитета Педрóгау Гранде Жозе Граса.

Что касается частных компаний, то, согласно подтвержденной информации, признаны обвиняемыми в рамках расследования пожаров в Педругау Гранде, по крайней мере, двое сотрудников Ascendi Pinhal Interior.

В свою очередь, EDP Distribuição отказалась указывать точное число своих сотрудников, которые, как утверждается, были признаны обвиняемыми, заявив только, что компания «сотрудничает с прокуратурой в рамках продолжающегося расследования, ожидая его выводов».

Напомним, что пожары, разразившиеся в районе Педрóгау Гранде, на севере округа Лейрия, в июне 2017 года, привели к 66 смертельным исходам, однако в официальной статистике сообщалось о 64 смертях. В ней не была учтена женщина, которая погибла под колесами автомобиля, когда спасалась от пламени, и другая, которая была госпитализирована в Коимбре и умерла. Также при пожарах ранения различной тяжести получили 250 человек.