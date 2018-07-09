Португалия: на скамье подсудимых...

Понедельник, 09 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: на скамье подсудимых...

В результате пожаров в Педрóгау Гранде (округ Лейрия) погибли 66 человек.

Начато расследование, которое возглавляют прокуратура и Департамент по расследований и уголовным делам (DIAP) Лейрии. «Речь идет о фактах, которые могут подпадать под преступления с формулировками «убийство по небрежности» и «нанесение телесных повреждений по небрежности». Согласно прокуратуре, «расследование находится на продвинутой стадии и уже проведены многочисленные шаги, в частности, экспертного характера, и заслушаны более двух сотен свидетелей».

Обвиняемыми признаны 16 человек. В их числе - представители власти (нынешние и бывшие), муниципальные чиновники, сотрудники Службы гражданской обороны, сотрудники частных компаний. Согласно информации, предоставленной прокуратурой на своем веб-сайте, «все обвиняемые являются физическими лицами».

Одним из первых, кого признали обвиняемым в декабре 2017 года, был командующий пожарных-добровольцев Антониу Арнаут и Мариу Серол, 2-й оперативный окружной командующий.

Другой обвиняемый - Сержиу Гомеш, который в момент, когда произошел пожар, был окружным оперативным командиром и в настоящее время является заместителем национальных операций в Национальном управлении гражданской обороны.

Также среди обвиняемых - нынешний мэр Фигейрó-дуж-Виньюш Жорже Абреу, бывший мэр Каштанейра-де-Пера Фернанду Лопеш и бывший советник муниципалитета Педрóгау Гранде Жозе Граса.

Что касается частных компаний, то, согласно подтвержденной информации, признаны обвиняемыми в рамках расследования пожаров в Педругау Гранде, по крайней мере, двое сотрудников Ascendi Pinhal Interior.

В свою очередь, EDP Distribuição отказалась указывать точное число своих сотрудников, которые, как утверждается, были признаны обвиняемыми, заявив только, что компания «сотрудничает с прокуратурой в рамках продолжающегося расследования, ожидая его выводов».

Напомним, что пожары, разразившиеся в районе Педрóгау Гранде, на севере округа Лейрия, в июне 2017 года, привели к 66 смертельным исходам, однако в официальной статистике сообщалось о 64 смертях. В ней не была учтена женщина, которая погибла под колесами автомобиля, когда спасалась от пламени, и другая, которая была госпитализирована в Коимбре и умерла. Также при пожарах ранения различной тяжести получили 250 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Экс-игрок сборной Португалии назвал самый впечатляющий момент ЧМ

      Встреча сборной России с фанатами - самый впечатляющий момент ЧМ.

      Подробнее

    • Португалия: на скамье подсудимых...

      В результате пожаров в Педрóгау Гранде (округ Лейрия) погибли 66 человек.

      Подробнее

    • Испания: отели Барселоны дешевеют

      В Ассоциации отелей Барселоны встревожены снижением качества туристических услуг в городе.

      Подробнее

    • Испания: Фелипе VI и Барак Обама посетили музей королевы Софии

      Барак Обама побывал в субботу в Национальном музее Центре искусств королевы Софии в Мадриде в сопровождении короля Испании Фелипе VI.

      Подробнее

    • Итальянцы стали больше тратить на еду

      Статистики говорят о позитивной тенденции роста потребления.

      Подробнее

    • Италия задолжала полтриллиона евро

      Из показателей потоков капитала еврозоны следует, что долги Италии Европейскому центральному банку этим летом достигнут 500 млрд евро.

      Подробнее

    • Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка

      В Кении автобус попал в аварию из-за обуви с неприятным запахом.

      Подробнее

    • Канадец выжил после нападения гризли

      Житель канадского города Белла Кула Джордан Карбери отбился от самки гризли, напавшей на него во дворе дома, и сумел самостоятельно добраться до больницы.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda