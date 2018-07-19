Португалия: начала продаваться туалетная бумага с Роналду
В Неаполе начали выпускать туалетную бумагу с изображением нападающего сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Таким образом главный конкурент туринского клуба «Наполи» выражает свое недовольство трансфером португальского форварда в «Ювентус».
Роналду перешел в туринский клуб из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила 112 млн евро, пишет gazeta.ru.
В Неаполе также продавалась туалетная бумага с изображением аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, который перешел из «Наполи» в «Ювентус в 2016 году.
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