Португалия начала сотрудничать с кибер-центром НАТО

Во вторник, 24 апреля, в Таллине состоялась торжественная церемония присоединения Португалии к деятельности расположенного в столице Эстонии Центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибер-обороны (CCDCOE).

«Мы рады приветствовать решение нашего сильного союзника по НАТО Португалии о том, чтобы присоединиться к деятельности центра», - заявила директор учреждения Мерле Майгре. Присоединение Португалии к организации было отмечено церемонией подъема флага этой страны на флагштоке перед зданием центра. «CCDCOE предлагает всем союзникам по НАТО возможность принять участие в отработке приемов кибер-защиты с помощью новых, междисциплинарных подходов», - отметила Майгре.

Как сообщало ранее EADaily, о том, что скоро Португалия присоединится к работе центра сообщил министр обороны Эстонии Юри Луйк, в марте побывавший с визитом в Лиссабоне. Добавим, что группа экспертов НАТО, работающая в таллинском центре, в 2013 году составила справочник на тему кибервойны, пишет eadaily.com.

«Таллиннский справочник» (The Tallinn Manual) рассматривает электронные войны в контексте международного права и содержит информацию о том, как защитить от кибер-атак больницы, гражданских лиц и нейтральные страны. К нынешнему времени составлена и дополненная версия справочника The Tallinn Manual 2.0.

Ежегодная конференция по теме кибер-обороны CyCon каждую весну собирает в Таллине более полутысячи экспертов со всего мира, представляющих правительства, силы обороны, частные предприятия, университеты своих стран.

Центр также ежегодно проводит крупнейшие в мире учения в области кибер-обороны Locked Shields. На сегодняшний день к работе Центра компетенции НАТО по киберобороне присоединились Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Недавно о своем желании присоединиться к центру заявили также Япония и Норвегия.