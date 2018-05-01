Португалия: началось расследование в отношении «Бенфики»
Португальская полиция расследует матчи футбольного клуба «Бенфики» за последние пять лет.
Лиссабонцы подозреваются в махинациях с результатами игр. По данным Expresso, прокуратура подвергнет расследованию 163 матча «Бенфики» в чемпионате Португалии с сезона 2013/14, после которого «орлы» четырежды становились победителями Лиги Нош.
В текущем сезоне «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Порту» два очка, пишет gazeta.ru.
Напомним, что ранее португальский гранд был оштрафован дисциплинарным комитетом ФИФА за нарушения при трансферах.
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