Португалия: национальный гастрономический фестиваль
Полакомьтесь с португальской кухней на самой главной гастрономической выставке страны – Национальном гастрономическом фестивале, который проходит в Сантаренье.
Ароматные пряности, специи, сыры, живая рыба и “монастырские сладости” – это всего лишь некоторые из великолепных блюд, которые Вы здесь найдете.
Время проведения: с 26 октября по 4 ноября
Место проведения: Casa do Campino - Santarém
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