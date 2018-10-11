Португалия: национальный гастрономический фестиваль

Ароматные пряности, специи, сыры, живая рыба и “монастырские сладости” – это всего лишь некоторые из великолепных блюд, которые Вы здесь найдете.

Время проведения: с 26 октября по 4 ноября

Место проведения: Casa do Campino - Santarém