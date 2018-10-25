Португалия: национальный гастрономический фестиваль
Полакомьтесь с португальской кухней на самой главной гастрономической выставке страны – Национальном гастрономическом фестивале, который проходит в Сантарене в ноябре.
Ароматные пряности, специи, сыры, живая рыба и “монастырские сладости” – это всего лишь некоторые из великолепных блюд, которые Вы здесь найдете.
Время проведения: до 4 ноября
Место проведения: Casa do Campino – Santarém
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