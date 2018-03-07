Португалия: надбавка к пенсии

Согласно документу, доступ к надбавке для пожилых людей (Complemento Solidário para Idosos, CSI) был распространен на низкие (до 5.175,82 eвро) досрочные пенсии независимо от возраста бенефициара.

Поскольку речь идет о новой мере, которая вступила в силу с 1 января с.г., Институт социального обеспечения (ISS) начал официально уведомлять 8.100 пенсионеров, чтобы сообщить им об условиях доступа к CSI, которая теперь также положена тем, кто вышел на пенсию досрочно начиная с 2014 года.

Для доступа CSI необходимо, чтобы досрочный выход на пенсию был предоставлен через систему гибкости возраста доступа к пенсии по старости (regime de flexibilização da idade da Pensão de Velhice), преждевременный выход на пенсию работников «вредных профессий» или досрочный выход на пенсию по старости по причине долгосрочной вынужденной безработицы.

В рассылаемых письмах бенефициаров извещают о том, где они могут подать заявку и каковы преимущества CSI, помимо денежной надбавки к пенсии. В частности, пенсионеры, которые имеют право на CSI, также получат поддержку при оплате расходов на здоровье.