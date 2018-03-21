Португалия: надругался над дочерью...
Уголовная полиция (PJ) задержала в Alto Alentejo 37-летних супругов.
Они подозреваются в преступлениях сексуального характера, в которых жертвой является их семилетняя дочь.
Согласно источнику в PJ, у следствия есть «веские улики», что ребенок подвергался сексуальному насилию со стороны отца с соучастием матери.
Как отмечает источник, «мать была задержана за соучастие, учитывая, что она осознавала происходящее и не действовала соответствующим образом».
После первого судебного допроса к отцу была применена самая строгая мера пресечение - помещение в КПЗ, а матери запрещено общаться с ребенком, а также в отношении нее приостановлено осуществление родительских прав.
Расследование, которое началось в январе с.г., ведет Отделение PJ Эворы.
Уголовная полиция (PJ) задержала в Alto Alentejo 37-летних супругов.
Они подозреваются в преступлениях сексуального характера, в которых жертвой является их семилетняя дочь.
Согласно источнику в PJ, у следствия есть «веские улики», что ребенок подвергался сексуальному насилию со стороны отца с соучастием матери.
Как отмечает источник, «мать была задержана за соучастие, учитывая, что она осознавала происходящее и не действовала соответствующим образом».
После первого судебного допроса к отцу была применена самая строгая мера пресечение - помещение в КПЗ, а матери запрещено общаться с ребенком, а также в отношении нее приостановлено осуществление родительских прав.
Расследование, которое началось в январе с.г., ведет Отделение PJ Эворы.
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