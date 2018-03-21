Португалия: надругался над дочерью...

Они подозреваются в преступлениях сексуального характера, в которых жертвой является их семилетняя дочь.

Согласно источнику в PJ, у следствия есть «веские улики», что ребенок подвергался сексуальному насилию со стороны отца с соучастием матери.

Как отмечает источник, «мать была задержана за соучастие, учитывая, что она осознавала происходящее и не действовала соответствующим образом».

После первого судебного допроса к отцу была применена самая строгая мера пресечение - помещение в КПЗ, а матери запрещено общаться с ребенком, а также в отношении нее приостановлено осуществление родительских прав.

Расследование, которое началось в январе с.г., ведет Отделение PJ Эворы.

Уголовная полиция (PJ) задержала в Alto Alentejo 37-летних супругов.

Они подозреваются в преступлениях сексуального характера, в которых жертвой является их семилетняя дочь.

Согласно источнику в PJ, у следствия есть «веские улики», что ребенок подвергался сексуальному насилию со стороны отца с соучастием матери.

Как отмечает источник, «мать была задержана за соучастие, учитывая, что она осознавала происходящее и не действовала соответствующим образом».

После первого судебного допроса к отцу была применена самая строгая мера пресечение - помещение в КПЗ, а матери запрещено общаться с ребенком, а также в отношении нее приостановлено осуществление родительских прав.

Расследование, которое началось в январе с.г., ведет Отделение PJ Эворы.