Португалия: найден новый способ борьбы со старением

Понедельник, 19 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: найден новый способ борьбы со старением

Ученые из Португалии нашли новый способ борьбы со старением, основанный на предотвращении появления аномального числа хромосом в клетках.

С возрастом увеличивается количество клеток, в которых возникает анеуплоидия - изменение числа хромосом. Показано, что это явление связано со старением человеческого организма. Так, изменяется активность генов, отвечающих за деление клеток посредством митоза - процесса, при котором хромосомы строго одинаково распределяются между двумя новыми ядрами.

Эксперименты на мышах продемонстрировали, что при повреждении механизма, обеспечивающих митоз, развиваются признаки прогерии (синдрома Хатчинсона-Гилфорда) - генетического заболевания, при котором происходит преждевременное старение.

Ученые проанализировали маркеры старения у клеток фибробластов, выделенных у европеоидов мужского пола, общий возраст которых охватывает период от младенчества до поздней старости. Оказалось, что старение было связано с подавлением транскрипционного фактора Forkhead box M1 (FoxM1) - белка, который связывается с ДНК и регулирует активность генов G2-M, контролирующих деление клеток.

Исследователи увеличили уровень Forkhead box M1 в клетках, выделенных у пожилых людей и у больных прогерией, и предотвратили тем самым появление анеуплоидии. Кроме того, снизилось количество маркеров старения. По мнению специалистов, результаты исследования помогут разработать терапевтические методы борьбы со старением и , основанные на увеличении эффективности митоза через FoxM1.

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