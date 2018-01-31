Португалия: наказание для насильника

Мужчина приговорен к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы за изнасилование студентки университета, обучавшейся в Порту по программе Эразмус.

События восходят к 28 февраля 2017 г., когда мужчина с помощью дубликата ключа открыл дверь комнаты общежития, где проживала, вместе с двумя соседками, 24-летняя девушка, но на тот момент она была в помещении одна. Воспользовавшись этим фактом, мужчина надругался над студенткой.

Также суд приговорил насильника к выплате жертве компенсации в размере 40 тыс. евро.