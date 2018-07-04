Португалия: налоговая инспекция возвращает штрафы

Дело в том, что тысячи налогоплательщиков - независимых предпринимателей, а также компании получили «неприятное письмо» из налоговой инспекции (AT).

В нем их предупреждали о необходимости заплатить 88,25 евро (штраф и административные расходы) за пропущенный срок (который составляет 30 дней), в течение которого они должны были присоединиться к электронному почтовому ящику Via CTT.

При оплате в течение первых 10 дней после получения уведомления налогоплательщикам, предлагалась скидка, и многие пошли на это и оплатили штраф. Однако теперь они могут потребовать возврата своих денег. Дело в том, что AT приостановила процессы о нарушении, связанные с несоблюдением сроков присоединения к Via CTT.

Отметим, что, согласно п. 12 ст. 19 Общего налогового законодательства (LGT), регистрация электронного почтового ящика является обязательной с 2012 года и охватывает всех налогоплательщиков, не охваченных схемой освобождения от НДС (включая тех, кто имеет оборот менее 10 тыс. евро в год).

В настоящее время активация электронного почтового ящика осуществляется через ViaCTT. Кстати, AT отмечает, что сообщала налогоплательщикам по электронной почте о необходимости зарегистрироваться на ViaCTT.

Активировать электронный почтовый ящик должен сам налогоплательщик (управляющий или администратор предприятия), поскольку это элемент, связанный с его местом жительства или налоговым адресом.

Как заявил государственный секретарь по финансовым вопросам Антониу Мендонса Мендес, «те, кто получил уведомление, но не оплатил штраф, могут подать запрос на освобождение от уплаты. Каждая ситуация будет оцениваться индивидуально. Среди аргументов, на которые должен ссылаться налогоплательщик - то, что его поведение не наносит ущерба доходам государства и представляет небольшую провинность налогоплательщика. Также необходимо будет зарегистрироваться в электронном почтовом ящике».